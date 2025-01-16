Adana\'da Vinç Yüklü Kamyon Irmağa Düştü: 2 Yaralı

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ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak ırmağa düşen vinç yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Feke- Saimbeyli kara yolu Tırtat mevkisinde meydana geldi. Serkan Bayrakçı'nın (33) kullandığı kullandığı 68 ER 852 plakalı vinç yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Göksu Irmağı'na düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Serkan Bayrakçı ile yanındaki Ramazan Yıldız (40) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Yıldız, ileri tedavisi için Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),