Adana'da Yağmurda Çocuklar Kurtarıldı

Adana'da yağmur nedeniyle serviste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

İtfaiye erlerinin çocukları omzuna alarak kurtarması saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da dün gece etkili olan yağmurda göle dönen yolda kalan servis aracında mahsur kalan çocukları itfaiye erleri omuzlarına alarak kurtardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde gece başlayan ve şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar göle döndü. Bu nedenle bir çok araçta yolda su içinde ilerleyemedi. 23 Nisan etkinliğinden dönen ve çocukları taşıyan bir serviste göle dönen yolda kaldı. Bunun üzerine servistekiler 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Servisin olduğu yere ulaşan ekipleri çocukları tek tek omuzlarına alıp suyun olmadığı yere çıkartıp kurtardı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.