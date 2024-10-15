Adana'da Yankesici Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Yankesici Tutuklandı

Adana\'da Yankesici Tutuklandı

Kadri Önder, Adana'da durakta cep telefonunu çalan yankesici olarak tutuklandı.

15.10.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da durakta bekleyen Kadri Önder (42) hastaneden çıkıp, otobüse binen Nurcan D.'nin çantasındaki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. Önceki yıl başka bir otobüs durağında aynı yöntemle cep telefonu çaldığı saptanan Önder, tutuklandı.

Olay, 6 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayenesinden çıkan Nurcan D., otobüse binmek için durakta beklerken cep telefonunu çantasına koydu. Bu sırada kadını takip eden Kadri Önder, otobüse binmek için kapıya yönelen Nurcan D.'nin çantasındaki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Otobüse bindikten sonra çantasını kontrol eden Nurcan D., cep telefonunun çalındığını fark etti. O anlar ise otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Nurcan D.'nin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, adresine yapılan baskında Kadri Önder'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin, 16 Aralık 2023'te Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde otobüs bekleyen Ömer K.'nin de cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını tespit etti. Önder ifadesinde, yankesicilik yaptığını itiraf edip, çaldığı cep telefonlarını da sattığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Önder, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yankesici Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı Kaptırdığı para öyle böyle değil Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
09:55 Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yankesici Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.