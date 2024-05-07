Adana\'da yapılan asayiş uygulamalarında 52 şüpheli tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan-4 Mayıs'ta asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde 41 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca, uzun namlulu tüfek, 8 kurusıkı tabanca, silahlara ait 67 şarjör ile 1413 fişek, silah parçaları, 66,15 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, 1125 paket kaçak sigara ile 20 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Denetimlerde 87 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 442 bin 112 lira ceza kesen ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 252 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 34 kişiye para cezası uygulandı.