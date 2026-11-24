Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından satın aldıkları yazılımla kurdukları internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, zanlıların kentte ofis kurduğunu ve suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürdüğünü tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı.

Zanlıların banka hesaplarını inceleyen ekipler, yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira para hareketliliği saptadı.

Öte yandan, banka hesaplarını suçta kullandıranlara aylık yaklaşık 70 bin lira sabit ödeme yapan şüphelilerin, işlem başına prim verdiği de belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.