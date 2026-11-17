Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından satın aldıkları yazılımla kurdukları internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden bir şebekeyi takibe aldı.

Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin kentte ofis kurduğunu ve suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürdüğünü tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheli yakalandı.

Zanlıların banka hesaplarını inceleyen ekipler, yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para hareketliliği saptadı.

Öte yandan, şebekenin, banka hesaplarını suçta kullandıranlara aylık yaklaşık 85 bin lira ödeme yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.