Adana'da Yaşlı Kadının Cep Telefonu Kanalizasyona Düştü, Belediye Ekipleri Yardıma Yetişti - Son Dakika
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Adana'da Yaşlı Kadının Cep Telefonu Kanalizasyona Düştü, Belediye Ekipleri Yardıma Yetişti

Adana\'da Yaşlı Kadının Cep Telefonu Kanalizasyona Düştü, Belediye Ekipleri Yardıma Yetişti

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşlı bir kadın, cep telefonunu beton mazgalın arasından atık su kanalizasyonuna düşürdü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kadının yardım çağrısına cevap vererek cep telefonunu kanalizasyondan çıkardı ve kadına teslim etti. Kadın, ekiplere teşekkür etti.

17.04.2024 18:28
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Adana'nın Kozan ilçesinde cep telefonunu beton mazgalın arasından atık su kanalizasyonuna düşüren yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri yetişti.

Tufan Paşa Mahallesi Üstün Sokak'da yürüyen Selbi Yıldız, elindeki cep telefonunu beton mazgalın arasından yağmur suyu kanalizasyonuna düşürdü.

Yıldız, bu sırada bölgeden geçen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinden yardım istedi.

Kepçeyle beton mazgalı açan ekipler, cep telefonunu kanalizasyondan alarak Yıldız'a verdi.

Yıldız da cep telefonunu çıkaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Yaşlı Kadının Cep Telefonu Kanalizasyona Düştü, Belediye Ekipleri Yardıma Yetişti - Son Dakika
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