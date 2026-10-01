Adana'daki sebze halinde bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı - Son Dakika
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Adana'daki sebze halinde bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı

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Adana'da sebze halindeki bir iş yerinde yangın çıktı, alevler yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin sebze halindeki alevleri söndürmek için yürüttüğü çalışmalar halen devam ediyor.

ADANA'da sebze halindeki bir iş yerinde çıkan yangın, yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'daki sebze halinde bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı - Son Dakika
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