Adana'daki sebze halinde bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı

Adana'daki sebze halinde bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 10 dükkana daha sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da sebze halindeki bir iş yerinde yangın çıktı, alevler yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin sebze halindeki alevleri söndürmek için yürüttüğü çalışmalar halen devam ediyor.
ADANA'da sebze halindeki bir iş yerinde çıkan yangın, yaklaşık 10 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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