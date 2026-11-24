Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında taşınan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası bir yolcu otobüsünün bagajındaki motosiklete saklanan uyuşturucunun ilçeye getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Otogarda Adana'dan gelen otobüsün bagajındaki motosiklette ekiplerce yapılan aramada 37 gram kokain bulundu. Olayla ilgili motosikletin sahibi olduğu belirlenen şüpheli yolcu A.T. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.