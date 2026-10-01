Adana genelinde eş zamanlı huzur ve güven uygulamasında 66 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana genelinde eş zamanlı huzur ve güven uygulamasında 66 şüpheli gözaltına alındı

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Adana genelinde eş zamanlı huzur ve güven uygulamasında 66 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da eş zamanlı düzenlenen huzur ve güven uygulamasında aranan 66 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelindeki denetimde 45 sürücüye 1 milyon 245 bin 144 lira ceza kesilirken, ruhsatsız 11 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bin 607 personel ve eğitimli köpeklerle eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada durdurulan araçlar kontrol edildi, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada ruhsatsız 11 tabanca ve 3 av tüfeği, 5 şarjör, 155 mermi, 18 fişek, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 66 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu belirlenen 1 aracın ele geçirildiği, eksikleri tespit edilen 1 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 45 sürücüye farklı ihlallerden 1 milyon 245 bin 144 lira ceza uygulandı.

Uygulamada dronla vatandaşlara bilgilendirici anonslar yapıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana genelinde eş zamanlı huzur ve güven uygulamasında 66 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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