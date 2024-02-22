Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aladağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aladağ'da incelemelerde bulundu

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aladağ\'da incelemelerde bulundu

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aladağ ilçesinde yapılan çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulundu. Tevke, Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu ile görüşerek bilgi aldı. Ayrıca, yeni okulların arsaları ve inşaatları da incelenerek Ceritler Necati Özsırkıntı İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

22.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aladağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt'u ziyaret eden Tevke, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılması planlanan yeni okulların arsaları ile inşaatlarda da incelemelerde bulunan Tevke, ziyaret ettiği Ceritler Necati Özsırkıntı İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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