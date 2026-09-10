Adana Karaisalı'da orman yangınına ekipler müdahale ediyor
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Karakılıç Mahallesi'ndeki yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Karakılıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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