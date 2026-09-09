Adana Kozan'da 2 ilçeye sıçrayan orman yangınında Musa Hacılı Mahallesi'nde 19 ev yandı

Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (4)

MUSA HACILI MAHALLESİ'NDE 19 EV YANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınında Musa Hacılı Mahallesi'ndeki 19 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalledeki çok sayıda hayvan da öldü. Evi yanan Fadime Daşdemir (74), "Çocuklarımı aradım, 'Kendinizi kurtarın, yoldayız' dediler. Köyde bulduğumuz bir otomobile binip baraj gölüne indik. Sonrasında evimi görünce dünyam yıkıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendimiz kurtulduk çok şükür" diye konuştu.

'BEZLERİ ISLATIP ÜZERİMİZE SARDIK'

Evlerindeki yaşlı iki kadını kurtaran Veli İncitmez (76), "Çocuklarım bizi kurtarmaya geliyordu ama onları yukarı çıkarmadılar. Evdeki kadınlar kaçamayacaklardı. Zehirlenmesinler diye onları kurtardım. Baraj gölüne gittik. Kadınları kurtarmasam vicdan azabı çekerdim. Bezleri ıslatıp, üzerimize sardık. Sonrasında evime döndüm. Ahırda iki ineğim vardı. Onları ve traktörlerimi kurtardım ama her şeyimiz yandı" diyerek gözyaşı döktü.

'KIYAFETİM KALMADI'

Evi yanan Hatice Gültekin (61) ise "Buradaydık, hiç gitmedik. Göz açıp kapatıncaya kadar her yer yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, evimiz kül oldu. Kıyafetim bile kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.