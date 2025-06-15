Kozan\'da Babalar Günü\'ne Duygu Dolu Video

Adana Kozan'da Babalar Günü'ne özel duygu yüklü video

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan özel video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kozan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, emekçi babalar ve şehit ailelerinin yer aldığı sahneler dikkat çekti.Videoda, Şehit Ardacan Can'ın babası Serdar Can, belediyenin temizlik işçileri ve onların çocukları ile Şehit Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina'nın görüntüleri yer aldı. Emekçi babaların alın teriyle geçen hayatları ve şehit babalarının evlatlarına duyduğu özlem, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoyu şu ifadelerle paylaştı: "Omzunda dünya olsa da belli etmez baba, içi yanarken bile dimdik durur. Baba, yorgunluğunu ve derdini saklar; hayata gülümser. Yeri geldiğinde bir arkadaş, yeri geldiğinde güvenli bir liman olur. Korksa da 'Korkma.' diyen, her zaman önce evladını düşünen odur. Çünkü baba olmak, bir ömrü adamak demektir. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Emekleri, sevgileri ve hayatımıza kattıkları her şey için minnettarız."

Hazırlanan video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.