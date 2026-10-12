Adana Kozan\'da DoğruSU Adana Projesi\'yle 25 çiftçi sulama eğitimi aldı

Adana Kozan'da DoğruSU Adana Projesi'yle 25 çiftçi sulama eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da DoğruSU Adana Projesi kapsamında 25 çiftçiye sulama eğitimi verildi. Eğitim çarşamba gününe kadar sürecek; su kayıplarının azaltılması, verimliliğin artırılması ve sulama maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde etkin ve verimli sulama konusunda çiftçilere eğitim verildi.
Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi (TAYEM) ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, tarımsal üretimde su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanılması amacıyla yürütülen "DoğruSU Adana Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.
Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'ndaki eğitime, 25 çiftçi katıldı.
Projeyle su kayıplarının azaltılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin sulama maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
Öte yandan, eğitim çarşamba gününe kadar sürecek.
Kaynak: AA
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