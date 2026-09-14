Adana Kozan'da düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana Kozan'da düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana Kozan\'da düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki bir düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 1 kişi bıçakla yaralandı. Yakınlarınca Kozan Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Çanaklı Mahallesi'ndeki bir düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A. bıçakla yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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