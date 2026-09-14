Adana Kozan\'da düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Çanaklı Mahallesi'ndeki bir düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A. bıçakla yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.