Adana Kozan'da mazgal yüzünden devrilen motosikletin sürücüsü 26 gün sonra öldü

Adana Kozan'da mazgal yüzünden devrilen motosikletin sürücüsü 26 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da 30 Ağustos'ta mazgalın üzerinden geçerken kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan 33 yaşındaki sürücü, 26 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde mazgalın üzerinden geçerken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü, 26 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alper İnce'nin (33) kullandığı motosiklet, 30 Ağustos'ta Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde mazgalın üzerinden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla devrildi.
Yola savrulan İnce, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen İnce, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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