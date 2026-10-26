Adana Kozan\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ve eşi yaralandı

Adana Kozan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ve eşi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da saat 12.30 sıralarında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü ve 29 yaşındaki eşi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Z.A.K. (30) ile eşi Ş.K. (29) yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K.'nin kullandığı 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasındaki eşi Ş.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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