Adana Kozan\'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Adana Kozan'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarparak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Eski Kabasakal Mahallesi Karabuza Mezarlığı'na getirildi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı; cenaze namazının ardından sürücü gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarpıp hayatını kaybeden Selçuk Kelebekli'nin cenazesi, bugün Eski Kabasakal Mahallesi Karabuza Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Kelebekli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Kelebekli'nin naaşı, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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