Adana Kozan\'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarpıp hayatını kaybeden Selçuk Kelebekli'nin cenazesi, bugün Eski Kabasakal Mahallesi Karabuza Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Kelebekli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Kelebekli'nin naaşı, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.