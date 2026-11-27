Adana Kozan'daki KYK yurdunda deprem tatbikatında öğrenciler çök, kapan, tutun yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'daki KYK öğrenci yurdunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Alarmla 'çök, kapan, tutun' yapan öğrenciler binayı tahliye ederek toplanma alanına geçti; senaryo gereği yaralananlara ilk müdahale yapıldı ve itfaiye ile arama kurtarma ekipleri yaralıları tahliye etti.
Adana'nın Kozan ilçesindeki bir öğrenci yurdunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kozan KYK Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasının ardından "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.
Daha sonra binayı tahliye eden öğrenciler, toplanma alanına geçti.
Senaryo gereği yaralanan öğrencilere arkadaşları ve yurt görevlilerince ilk müdahale yapıldı.
Yurda sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, binadaki yaralıları tahliye etti.
Kaynak: AA
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