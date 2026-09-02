Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan otomobil nedeniyle minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alican Y'nin kullandığı 01 AES 900 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Osman Ulaş idaresindeki 01 U 0650 plakalı minibüse yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ulaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Alican Y. ve minibüsteki 2 yolcuyu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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