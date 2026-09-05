Adana Pozantı'da lastiği tutuşan TIR itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Adana Pozantı'da lastiği tutuşan TIR itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Adana Pozantı-Adana Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın arka lastiği alev aldı. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken lastiği alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Pozantı- Adana Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz tespit edilemeyen TIR'ın arka lastiği alev aldı. Aracının yandığını fark eden şoför, TIR'ı güvenli bir yere çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar, yangın tüpleri ve araçlarındaki sularla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana Pozantı'da lastiği tutuşan TIR itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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