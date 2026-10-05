Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti - Son Dakika
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Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti

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Adana Saimbeyli\'de 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Adana Saimbeyli'de saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

(ADANA) - AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti - Son Dakika
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