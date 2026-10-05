Adana Saimbeyli\'de 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Adana Saimbeyli'de saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
(ADANA) - AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: ANKA
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