Adana Saimbeyli'de 4,8 büyüklüğünde deprem, yerin 7,99 km derinliğinde kaydedildi

Adana Saimbeyli'de 4,8 büyüklüğünde deprem, yerin 7,99 km derinliğinde kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Saimbeyli olan sarsıntı, yerin 7,99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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