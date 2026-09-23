Adana Sarıçam'da nikah tartışması ölümle bitti, nişanlısını bıçaklayan tutuklandı

Adana'da nikah işlemleriyle ilgili çıkan tartışmada kendisini darbettiği gerekçesiyle bıçakla yaraladığı nişanlısının ölümüne neden olan genç tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 21 Eylül'de Ayşegül K. (19) ile nişanlısı Hasan Temur (18) arasında nikah işlemleriyle ilgili tartışma çıktı.

Ayşegül K, tartışma sırasında kendisini darbettiğini ileri sürdüğü nişanlısı Hasan Temur'u bıçakla yaraladı.

Olayın ardından Ayşegül K, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaraladığı nişanlısı için yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Temur, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, nişanlısı Ayşegül K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Temur, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.