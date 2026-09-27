Adana Seyhan'da 112'ye bildirilen mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Adana Seyhan'da 112'ye bildirilen mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde kafenin duvar boşluğunda kedi sesi duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi duvarın bir bölümünü kırdı, ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafenin duvar boşluğunda kedi sesi duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, duvarın bir bölümünü kırdı.
Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA
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