Adana Seyhan'da kadının çantası kapkaçla çalındı, motosiklet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Seyhan'da kadının çantası kapkaçla çalındı, motosiklet sürücüsü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen kadının çantası, 5 Eylül'de kapkaç yöntemiyle çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, motosikleti kullanan şüpheliyi yakaladı; şüpheli hakimlikçe tutuklanırken çantayı alan diğer şüpheli aranıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde 5 Eylül'de bir şüpheli, yanına gittiği Suriye uyruklu Safe N'nin elindeki çantayı hızla alıp arkadaşının kullandığı motosiklete binerek kaçtı.

İçinde 2 bin 300 lira ve cep telefonu bulunan çantası çalınan kadının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Motosikleti kullanan Mehmet Ö'yü yakalayan ekipler, çantayı çalan Mehmet Nur C'yi ise adresinde bulamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, şüpheli Mehmet Nur C'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası kaydında kaldırımda beklerken kapkaç yöntemiyle çantası çalınan Safe N'nin, çevredekilerle şüphelileri kovalaması yer aldı.

Kaynak: AA
Güvenlik KamerasıMotosikletGüvenlik3. SayfaGüncelSeyhanPolisEylülAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:06
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:10:51. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da kadının çantası kapkaçla çalındı, motosiklet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei