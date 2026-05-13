Adana -Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

13.05.2026 09:58
Adana merkezli 10 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan bir çetenin 14 kişiyi 14 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı ve 22'si tutuklandı. Ayrıca dolandırıcılara ait 20 milyon lira değerinde kripto varlık ve 1 arsa ele geçirildi.

ADANA merkezli 10 ilde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 kişiyi 14 milyon lira dolandıran çeteye yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, suçtan elde edildiği belirlenen 20 milyon lira değerindeki kripto varlık ve 1 arsaya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, korku ve paniğe sevk ederek dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çetenin 4'ü yabancı uyruklu, 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası, nakit para ve dövizlerini alarak dolandırdığını tespit etti. Adana merkezli İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan soruşturma sırasında polisin, 25 kişinin de dolandırılmasının önüne geçtiği belirtildi.

22 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin, suçtan elde ettiği belirlenen 1 arsa ile 20 milyon lira bakiyesi bulunan 23 kripto cüzdanına da tedbir kararı uygulandı.

Öte yandan, şüphelilerin, mağdurların yanına gittiği anlar ve dolandırıcılıktan sonra bir restoranda çorba içtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
