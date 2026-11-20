Adana Yüreğir'de jandarma motosikleti durdurdu, 5 bin 501 uyuşturucu hap ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde jandarma, 3 tekerlekli sepetli motosikleti durdurduğu şüphelinin adresinde arama yaptı ve 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Adana'da 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Yüreğir ilçesinde M.E.K'nin kullandığı 3 tekerlekli sepetli motosikleti durdurarak aradı.
Şüphelinin adresinde de arama yapan ekipler, 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?