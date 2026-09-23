Adana Yüreğir'de kebap tezgahında uyuşturucu satan sanık 15 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de kebap tezgahında uyuşturucu satan sanık 15 yıl hapis cezası aldı

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Yüreğir'de seyyar kebap tezgahına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyyar kebapçı tezgahına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu O.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Temmuz'da sanığın, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seyyar kebapçı tezgahının altına gizlediği 33,09 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını kaydetti.

O.K'nin benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirten savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de kebap tezgahında uyuşturucu satan sanık 15 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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