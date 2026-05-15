Deprem firarisi Tayland'dan iade edildi - Son Dakika
15.05.2026 17:09
Adana'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişinin ölümüne neden olan firari sanık Abdullah Aybaba, kırmızı bültenle arandığı Tayland'dan Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan şüpheli, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bir gün sonra, 7 Şubat 2023'te İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçtı.

Kaçışın tespit edilmesinin ardından şahıs hakkında adli makamlarca yakalama emri düzenlendi. Bu karara istinaden Aybaba'nın uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında tahdit kaydı bulunan Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığının takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından firari hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği koordinasyonunda iade süreci başlatıldı.

Aybaba, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla 14 Mayıs'ta Tayland'dan sınır dışı edildi ve Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA

