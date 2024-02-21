Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, ziyaretlerine devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve Türkiye geneli tüm okul kademelerini kapsayan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda Adapazarı ilçesinde derece almaya hak kazanan öğrenciler için Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.
Törene katılan Işıksu, yarınları inşa etmek için çalışırken Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerin fikir ve düşünce dünyalarından ilham almanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak hareket ettiklerini belirtti.
Bu yüzyılın, dünü araştıran, bugünü ciddiye alan, yarını vatan ve memleket sevdasıyla, milli manevi değerleriyle harmanlayarak planlayan gençlerle inşallah kendi yüzyılları olacağını vurgulayan Işıksu, "Her daim eğitim camiamızla birlikte olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor, bu kıymetli programı düzenleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im öğrencilerimizin yolunu aydınlık kılsın, başarılarını daim eylesin." ifadelerini kullandı.
Esnaf ziyareti ve mahalle buluşmaları
Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Işıksu, Aynalıkavak ve Balıkçılar Çarşısı'nda esnafı gezdi, Çaltıcak, Örentepe ve Göktepe mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Ziyaretleri değerlendiren Işıksu, "Adapazarı hepimizin, yarınlar inşallah bizim. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe çalışmalarımızın çok daha kıymetli ve bereketli olduğunu biliyoruz. Hazırız ve kararlıyız. Gerçek belediyeciliği hakkıyla göstermeye devam etmek için sözümüz var. Hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam. Adapazarı için yola devam." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, öğrencilere ödül töreninde konuştu - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?