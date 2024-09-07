Adapazarı\'nda Kadına Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde önceki gün bir kadını silahla başından vurup ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Hendek ilçesinde yakalanan şüpheli S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hayati tehlikesi devam eden S.G'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Önceki gün Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, iş merkezindeki daireye giren ekipler S.G'yi başından vurulmuş halde bulmuştu.

Ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, saldırgan S.S. ise dün suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakalanmıştı.