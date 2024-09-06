Adapazarı'nda Kadın Vuruldu, Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Kadın Vuruldu, Zanlı Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadını başından vurup kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaralanan kadının tedavisi ise devam ediyor.

06.09.2024 23:16
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün silahla bir kadını başından vurup kaçan şüpheli yakalandı.

Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş yerinde dün S.G'yi (35) silahla başından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlının kimliği polis ekiplerince tespit edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.S'yi suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, durumu ağır olan S.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dün Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, durumu 112'ye bildirmiş, iş merkezindeki daireye giren ekipler, S.G'yi başından vurulmuş halde bulmuştu. Ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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