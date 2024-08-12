Adapazarı'nda cep telefonu bataryası patladı

Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamir için teknik servise getirilen cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın işlem için bıraktığı cep telefonunun bataryası, bir anda patlayarak alev aldı.

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşandı. Hızla uzaklaşan Bayraktar ve dükkandaki iki kişi, geri gelerek dumanların çıktığı telefona müdahale etti.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.