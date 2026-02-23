Adapazarı'nda Ramazan Işıkları - Son Dakika
Adapazarı'nda Ramazan Işıkları

23.02.2026 16:08
Çark Caddesi, ramazan ayı için özel ışık süslemeleriyle donatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi ramazan ayına özel olarak süslendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Çark Caddesi'nde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, ramazanın manevi iklimini yansıtmak adına caddeye ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.

Ay yıldız, hilal ve "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı motifler, ramazan ayı boyunca caddede yer alacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
