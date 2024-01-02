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Adapazarı'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, E.E isimli şüpheli eski kız arkadaşı Gözde ve ağabeyi Alperen İlbakan'ı yaraladı. Yaralanan kardeşler, Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını tespit etti ve operasyon düzenleyerek E.E'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adapazarı\'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı
02.01.2024 - 14:15,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı.

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde E.E (23), eski kız arkadaşı Gözde (26) ile ağabeyi Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, kendi imkanlarıyla geldikleri Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunlanan araçta inceleme yapan ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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