Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Uyuşturucu sattığı tespit edilen B.D'nin (38) Adapazarı ilçesindeki evi ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?