Adapazarı Ticaret Müzesi 4 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Sakarya'da restorasyon çalışmalarının ardından 21 Haziran'da kapılarını açan Adapazarı Ticaret Müzesi'ni yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti.

Kentte 1913'te Adapazarı Türk İslam Bankası olarak kurulan, daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binası, restorasyonun ardından müze olarak hizmet vermeye başladı. Tarihi bina, Adapazarı Belediyesinin girişimleri sonucu yaklaşık 3 yıl süren restorasyonla müzeye dönüştürüldü.

Şehrin ticaret ve kültür tarihini yansıtan Adapazarı Ticaret Müzesi, 21 Haziran'da Adapazarı'nın kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 38 günde yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, kağıt ve madeni paraların yanı sıra şehrin ticaret tarihini yansıtan koleksiyonlar sergileniyor.

Eğitim ve atölye çalışmalarının yapıldığı müzede, öğrencilere şehrin ticaret tarihi ve müzecilik konusunda bilgi veriliyor.

Müze, 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.