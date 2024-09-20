ADD'den Etem Tem Fotoğraf Yarışması Açıklaması - Son Dakika
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ADD'den Etem Tem Fotoğraf Yarışması Açıklaması

ADD\'den Etem Tem Fotoğraf Yarışması Açıklaması

ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, fotoğraf yarışması ve sergisi hakkında bilgilendirdi.

20.09.2024 18:20
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, düzenlediği basın toplantısında, geçen ağustostaki 6. Etem Tem Fotoğraf Yarışması ve sergisine ilişkin açıklama yaptı.

Cengiz, dernek binasında medya mensuplarıyla bir araya gelerek, ADD Afyonkarahisar Şubesi'nin ağustosta yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerle Kocatepe'de kampta toplandıklarını dile getiren Cengiz, düzenlenen faaliyette gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da ADD'nin 2018'den beri Etem Tem'in fotoğraf sergisini yaptığını anımsatan Cengiz, "Bu fotoğraf sergisi sadece Afyonkarahisar ADD'ye özgü bir fikir. O dönem belediye başkanımız Burhanettin Çoban'a bu fikri açtım. 'Derhal hocam belediye olarak her türlü yardımı size yapacağız.' dedi. O tarihte bu yarışmanın temelini attık, protokol imzaladık." dedi.

Fotoğraf yarışması ve serginin içeriğini anlatan Cengiz, 2018'den beri düzenlenen etkinliğe destek veren valilere ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Bu yıl da Afyonkarahisar'ın kurtuluş gününde fotoğraf sergisinin açılışının il protokolünün katılımıyla yapıldığını aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"1 Eylül de Uşak'ın kurtuluşuydu. Belediyeden araç ve şoför istedik. Derhal yerine getirildi. O sergimizi orada açtık. O gün çok şiddetli yağış oldu, sergiyi topladık akşam üzeri geri geldik. Niye gittik, geri geldik? Biliyorsunuz ilimiz artık çok yoğun kültürel faaliyetlerin olduğu bir il. O sırada motokros yarışmaları hazırlıkları vardı. Tabii belediyenin de bu motokros yarışmalarında araca, şoföre aşırı ihtiyacı var. O nedenle düşünmüşler ki herhalde. Biz 4 Eylül'de Salihli'de olacaktık, 5'i de onların kurtuluşu. Akşam üzeri bana gelen bir telefonda bu hizmeti veremeyeceklerini söylediler."

Cengiz, önceki dönemlerde de benzer hadiselerin yaşandığını ancak araç kiralama yöntemiyle çözüldüğünü aktardı.

Bu olumsuz durumu Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na ilettiğini anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Çaresiz kalınca valimiz bize el verdi. 'Hocam siz bir araç tutun. Biz, Afyonkarahisar Valiliği olarak üzerimize ne düşüyorsa onu seve seve yerine getiririz.' dedi. Sağ olsun, seve seve de yerine getirdi. Afyonkarahisar tanıtımında hiçbir eksiklik olmadı. Bu fotoğraf yarışması benim için veya ADD için değil, Afyon tanıtımı için değerli. Bu olmayınca kırıldım."

Öte yandan Cengiz'in basın toplantısındaki konuşmasıyla ilgili Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, dernek ile imzalanan protokol kapsamında belediyenin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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