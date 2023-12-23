Menemen\'de Devrim Şehitleri Anıldı

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ/ Kamera: KERİM UĞUR

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt; İzmir Menemen'de Yıldıztepe Şehitliği'nde Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenen anma töreninde; "Bugün; 93 yıl önce burada, Menemen'in sokaklarında, sırık ucunda Kubilay'ın kafasını gezdiren o hayasızları alkışlayanların az mı olduğunu zannediyoruz. Artık Gazi Meclis'in kürsüsünden Cumhuriyet'e, aydınlanma devrimlerine, anayasa ve yasalara meydan okuyan, 'bunları tanımıyorum' diyen; 'tarikatlar ve cemaatler sivil toplum örgütüdür' diyen bakanlar görüyoruz. Hiçbir farkı yoktur Kubilay'ı katledenlerle, o bakanların. Onlar da Cumhuriyeti katletmeye çalışıyorlar. Varlık nedenimiz; bu laik Cumhuriyet'in bekası ile kaimdir. Laik Cumhuriyet yoksa, ne siz varsınız ne de biz varız arkadaşlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Menemen'de, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte; Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin yıldönümü dolayısıyla CHP ve ADD'nin düzenlediği anma yürüyüşüne katıldı.

Menemen Şehir Stadı'ndan Yıldıztepe Şehitliği'ne kadar yapılan yürüyüşün ardından devrim şehitleri için anma töreni düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Özellikle sevgili Türk kadınları… Sevgili gençler… Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'aydınlanma devriminin siyasal örgütü' diye kurduğu CHP'nin çok sevgili Genel Başkanı Özgür Özel… Yıllardır buraya geliyoruz. 1989 yılında bu ülkede yeni Derviş Mehmet'ler milletin başına bela olmasın diye, yeni şeyh bozuntusu Nakşibendi Şeyhi Esat'lar milleti iğfal etmesin diye, ak saçlı bilgemiz Prof. Dr. Muammer Aksoy tarafından kurulan ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütünün genel başkanı olarak huzurlarınızdayım.

Hepimiz Cumhuriyet, aydınlık yarınlara özgürce yürüsün diye hizmet etmeye çalışıyoruz. 93 yıl önce bugün, burada bir vahşete şahit oldu Türk ulusu. Matematik öğretmeni Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın katledildikten sonra bağ bıçağı ile başı gödeşinden ayrıldı, bir sırığın ucuna geçirildi ve Menemen sokaklarında gezdirildi.

Bugün de karşımızdaki kan içici yobazlar ya domuz bağıyla insan katlediyorlar ya da bir otelde Sivas'ın Madımak'ında bir otelde insanları cayır cayır yakıp, karşısına geçip bakıyorlar. Bu vicdan yoksunu, ahlaksız yobazların, gericilerin, şeriatçıların… Lafı eğip bükmeyin, siyasal İslamcı falan değil bunlar; bunlar tarihin her döneminde akıl ve bilime düşman şeriatçı, yobaz bir güruh. Bunlardan korkan, bunlardan beter olsun.

Burada 20'li yaşlarında üç insan… Fişekliklerindeki mermiler eğitim mermisi. Biliyorlar. Hayır yine de karşılarına dikiliyorlar. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kahraman ordumuzun, kahraman zabiti, Mefküreci Muallim Heyeti'nin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyet'in hayatiyetini tazelemiş olacaktır diyor. Bunu duyduğu zaman öyle bir öfkeyle yerinden fırlıyor ki verdiği talimat, 'Menemen'i yakın oluyor.'

Şunu hiç hazmetmiyor: Sadece yedi yıl önce Yunun mezaliminden kurtardığımız, kadınlarının kızlarının Yunan askerleri tarafından ırzına geçilmesine engel olduğumuz Menemenliler'in içinden ne menem bir haydut akın çıkmıştır ki bu ahlaksızları alkışlayabilmiştir; diyor.

Bugün az mı var sanıyoruz. Bugün; 93 yıl önce burada, Menemen'in sokaklarında, sırık ucunda Kubilay'ın kafasını gezdiren o hayasızları alkışlayanların az mı olduğunu zannediyoruz. Artık Gazi Meclis'in, TBMM'nin kürsüsünden Cumhuriyet'e, aydınlanma devrimlerine, anayasa ve yasalara meydan okuyan, bunları tanımıyorum diyen; tarikatlar ve cemaatler sivil toplum örgütüdür diyen bakanlar görüyoruz. Hiçbir farkı yoktur Kubilay'ı katledenlerle, o bakanların. Onlar da Cumhuriyeti katletmeye çalışıyorlar.

Varlık nedenimiz; bu laik Cumhuriyet'in bekası ile kaimdir. Laik Cumhuriyet yoksa, ne siz varsınız ne de biz varız arkadaşlar. Herkes kendine gelsin, bu laik Cumhuriyet'e dört elle sarılalım. Ben burada Hüsnü Bozkurt olarak, Özgür Özel'i burada görmekten müthiş bir mutluluk duyuyorum. CHP'nin Genel Başkanı elbette her 23 Aralık'ta Menemen'de olup, laik Cumhuriyet'e sahip çıktığını göstermelidir. Teşekkür ederim sevgili Özgür Özel."