Aden Emniyet Müdürlüğü, Husilerin havalimanına 2 füze saldırısında can kaybı yok dedi - Son Dakika
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Aden Emniyet Müdürlüğü, Husilerin havalimanına 2 füze saldırısında can kaybı yok dedi

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Aden İl Emniyet Müdürlüğü, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığını bildirdi. İlk belirlemelere göre can kaybı yok; havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, yerel medya uçuş öncesi yolcu yoğunluğu ve panik yaşandığını aktardı.

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı füzelerle hedef aldığı bildirildi.

Aden İl Emniyet Müdürlüğünün Facebook hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Husilerin füze saldırısıyla hem yolcuların hem de havalimanı çalışanlarının hayatini tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Aden Uluslararası Havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedilen açıklamada, Aden Uluslararası Havalimanı'nın geçici başkent Aden'in yanı sıra çevre vilayetlere de hizmet veren sivil bir havalimanı olduğu hatırlatıldı.

Bu arada Yemen yerel medyası, Husilerin füzelerle hedef aldığı Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi yolcu yoğunluğunun olduğu ve yolcular arasında büyük panik yaşandığına işaret etti.

Kaynak: AA
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