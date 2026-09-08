Adidas'ın İsrailli askerli reklamı boykot çağrılarını artırdı, Çin pazarı riskte

Spor ürünleri üreticisi Adidas'ın, Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden bir askeri "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü yapması ve ardından gelen boykot çağrıları, Alman markasının imajı kadar faaliyet gösterdiği devasa pazarların geleceğini de tartışmaya açtı.

İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'un "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü yapılması, Adidas'a karşı tepkileri ve boykot çağrılarını artırdı.

Bu gelişme, Alman şirketin küresel marka politikası kadar faaliyet gösterdiği pazarların büyüklüğünü de yeniden tartışmaya açtı.

Gelen tepkilerin ardından Adidas, söz konusu çalışmanın İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığını ve küresel reklam stratejisinin bir parçası olmadığını belirtti.

Adidas Arabia tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın bölgede yol açtığı endişelerin farkında olunduğu belirtilerek, özür dilendi ve hassasiyetlerin ciddiyetle ele alındığı bildirildi.

Gazze'de çok sayıda sivilin uzuvlarını kaybettiği bir dönemde İsrail ordusundan emekli bir askerin ampute bireylere yönelik ürün tanıtımında kullanılmasına karşı uluslararası alandaki boykot çağrıları artarak devam ediyor.

Boykot tartışmalarının küresel ekonomik boyutu

Tartışmanın ekonomik boyutunda, Adidas'ın küresel pazar haritası ve Filistin lehine tutum sergileyen ülkelerdeki ticari ağırlığı dikkati çekiyor.

Adidas'ın resmi internet sitesinde dünya genelinde 3 bin 722 satış noktası bulunduğu belirtiliyor.

Bu liste, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 12 Aralık 2025'te aldığı ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünü destekleyen tarihi kararla eşleştirildiğinde çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Söz konusu karar, BM Genel Kurulunda 139 ülkenin "evet", 12 ülkenin "hayır" ve 19 ülkenin "çekimser" oyuyla kabul edilmişti. Adidas'ın resmi mağaza verileriyle bu oylama sonuçları karşılaştırıldığında, karara "evet" oyu veren ülkelerde toplam 3 bin 378 Adidas mağazası bulunuyor.

Bu sayı, şirketin küresel fiziksel ağının yüzde 90,8'ine tekabül ediyor.

Buna karşılık karara "hayır" oyu veren 12 ülkenin tamamında toplam 287 Adidas mağazası yer alıyor ve bu grubun büyük bölümünü ABD (179), İsrail (62) ve Arjantin'deki (41) mağazalar oluşturuyor.

Kritik pazarlardaki Adidas pazar payları ve ticari hacim

Şirketin 2025 finansal raporuna göre, Adidas'ın geçen yıl net satışları bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak küresel ölçekte 24 milyar 811 milyon avro olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faaliyet karı da yüzde 54 gibi rekor bir artışla 2 milyar 56 milyon avro seviyesine ulaştı. BM oylamasında Filistin lehine "evet" oyu veren ülkeler, aynı zamanda Adidas'ın küresel spor giyim pazarındaki hakimiyetini ve büyüme motorlarını oluşturuyor.

Şirketin Doğu Avrupa ve gelişmekte olan pazarlar ağındaki en stratejik kalelerinden biri olan Türkiye, resmi mağaza bulucusuna göre 125 satış noktasına ev sahipliği yapıyor. Adidas, Türkiye spor giyim ve ayakkabı pazarında yaklaşık yüzde 22-25 pazar payı ile sektörün en büyük iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor. İstanbul'daki 40 ve Ankara'daki 10 mağazasının yanı sıra geniş toptan satış ağıyla öne çıkan Türkiye, boykot riskinin ticari yansıması bakımından yüksek potansiyelli pazarlar arasında yer alıyor.

Alman spor devinin 2025 yılındaki 24 milyar 811 milyon avroluk küresel cirosunun tek başına yüzde 15'ini sırtlayan Çin, markanın en hassas dengelere sahip olduğu alanların başında geliyor. Şirketin en güncel 2026 ilk yarı finansal raporlarına göre, Çin pazarında kur etkisinden arındırılmış yüzde 16'lık bir büyüme rekoru kırılmış durumda. Adidas'ın Çin spor giyim pazarındaki payı yaklaşık yüzde 11-13 civarında seyrederken, geçmişte bu ülkede yaşanan benzer tüketici boykotlarının küresel markalara milyarlarca avroya mal olduğu bilindiğinden, Çin pazarı şirket için en kritik risk odağı olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan ise 101 resmi satış noktasıyla markanın bölgedeki ana gelir kaynağı durumunda. Adidas'ın bu ülkede hızla büyüyen ve dönüşen spor giyim pazarında yaklaşık yüzde 18-20 pazar payına sahip olduğu tahmin ediliyor. Körfez bölgesindeki tüketici hassasiyetleri, krizin patlak vermesinin ardından Adidas Arabia'nın hızlıca resmi bir özür açıklaması yayımlamasındaki en büyük finansal etken olarak öne çıkıyor.

Güney Asya'nın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Pakistan'da da Adidas, premium spor giyim segmentinde lider markalardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Markanın ülkedeki pazar payı yüzde 12-15 bandında seyrediyor. Özellikle kentsel alanlardaki genç nüfus arasında yüksek marka bilinirliğine sahip Pakistan, toplumsal reaksiyonların ticari boyuta en hızlı yansıdığı pazarlar arasında gösteriliyor.

Şirketin "gelişmekte olan pazarlar" kategorisinde yer alan Irak'ta ise ticari faaliyetleri, distribütörler ve toptan satış kanalları üzerinden sürdürülüyor. Adidas, Irak'taki markalı spor giyim sektöründe yaklaşık yüzde 10'luk pazar payını elinde tutuyor. Afrika'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi Nijerya ise Adidas'ın kıtadaki uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde bulunuyor. Toptan satış kanalı ve yerel perakende ortaklarıyla güçlü ağ kuran şirket, Nijerya spor giyim pazarında yaklaşık yüzde 14-16 pazar payıyla ağırlığını hissettiriyor.

Küresel marka algısının korunması zorunlu

Adidas'ın en güncel 2026 yılı ilk yarı finansal raporları, boykot çağrılarının yapıldığı gelişmekte olan pazarların şirket için hayati önemini net şekilde kanıtlıyor.

Şirket, bu yılın ilk yarısında kur etkisinden arındırılmış net satışlarında dünya genelinde yüzde 14 büyüme yakalayarak tarihinin en güçlü dönemlerinden birini geçirirken, toplam gelirlerin yüzde 60'ı toptan satıştan, yüzde 40'ı ise doğrudan tüketiciye satıştan elde edildi. Bu dönemde kur etkisinden arındırılmış net satış büyümesi Latin Amerika'da yüzde 27, gelişmekte olan diğer pazarlarda ise yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Fiziksel mağaza sayısının doğrudan satış hacmiyle eş değer olmamasına rağmen Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Pakistan, Irak ve Nijerya gibi ülkelerdeki devasa pazar payları ve geniş ticari varlık, reklam krizinin Adidas için yalnızca yerel bir sorun olarak kalamayacağını, küresel çapta milyarlarca avroluk bir ciro riskini tetikleyebileceğini gösteriyor.

Şirketin kendi işlettiği konsept ve outlet mağaza sayısının son mali raporlara göre 2 bin 22 olduğu dikkate alındığında, küresel marka algısının ve tüketici güveninin korunması şirket açısından büyük önem arz ediyor.