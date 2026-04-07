Adis Jahovic'ten Göztepe-Galatasaray Maçı Öncesi Çarpıcı Açıklamalar
Adis Jahovic'ten Göztepe-Galatasaray Maçı Öncesi Çarpıcı Açıklamalar

07.04.2026 18:41
Süper Lig'in eski golcüsü Adis Jahovic, Göztepe'nin disiplinli oyuncu yapısını ve Galatasaray'ın karşılaşmadaki zorluklarını değerlendirdi. Okan Buruk'un yöneticiliği ve oyuncularla ilişkilerini öven Jahovic, gelecekteki performanslar beklediğini dile getirdi.

Süper Lig’in unutulmaz golcülerinden Adis Jahovic, Göztepe- Galatasaray maçı öncesi konuştu. Göztepe'nin son dönemdeki performansını değerlendiren Jahovic, takımın disiplinli oyununa dikkat çekti ve 'Göztepe Stadı için Hoş Geldin Cehennem diyorum' ifadesini kullanarak, Galatasaray'ın burada kolay puan alamayacağını belirtti. Ayrıca, Osimhen'in olmamasının Galatasaray için bir eksik olduğunu ancak Göztepe deplasmanında kazanmanın kolay olmayacağını vurguladı.

Eski teknik direktörü Okan Buruk ile olan anılarını paylaşan Jahovic, Buruk'un oyuncu yönetimindeki başarısını övdü ve 'Okan Hoca için sahada ölürsün' diyerek onun sevgi ve güven veren yaklaşımını anlattı. Icardi ve Osimhen gibi yıldızlarla çalışmanın zor olduğunu ama Buruk'un onlara bu sevgiyi verdiği için %100 performans aldığını söyledi.

Yarınki maç için Galatasaray'ın forvet hattını kıyaslayan Jahovic, Icardi'nin oynamasının Göztepe için daha iyi olacağını, çünkü onun formsuz olduğunu ve stoperlerin tutmasının daha kolay olacağını ifade etti. Osimhen ve Barış Alper oynarsa Göztepe'yi daha çok zorlayacaklarını ekledi.

Güncel piyasa değerleri ve oyuncu kaliteleri üzerine sert eleştirilerde bulunan Jahovic, Osimhen'in driblingini görmediğini ve eski forvetlerin daha farklı olduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye'de yerli forvet yetişmemesini büyük bir problem olarak değerlendirdi. Çalıştığı hocalar arasında futbol sistemine en uygun ismin Sergen Yalçın olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Adis Jahovic'ten Göztepe-Galatasaray Maçı Öncesi Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika

