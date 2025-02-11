Adıyaman'a Modern 'Atatürk Kütüphanesi' İnşa Ediliyor

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle, Koç Holding tarafından kente modern bir kütüphane inşa edilecek.

Koç Holding, daha önce 6 Şubat Depremleri'nin ardından kentte Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi'ni inşa ederek 3 bin 974 depremzedeye barınma imkanı sunmuştu. Holding şimdi de belediye binasının yanına, mimari yapıya uygun şekilde modern bir "Atatürk Kütüphanesi" kazandıracak.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Aralık'ta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'u, Adıyaman'a kazandırılan Umut Kent Konteyner Yerleşkesi için teşekkür etmek amacıyla ziyaret etti. Ziyarette, Koç Grubu'nun kente eğitime ilişkin bir yatırım yapabileceği gündeme geldi.

Geçen hafta yapılan görüşmelerde, Koç Holding yetkilileri, Adıyaman'a bir kütüphane inşa etmek istediklerini belirtti. Başkan Tutdere, bu gelişmeyi şubat ayı meclis toplantısında meclis üyeleriyle paylaştı. Tutdere, şunları söyledi:

"Adıyaman'da 6 Şubat sonrası Umut Kent Konteyner Kenti'ni inşa eden ve burada tüm hizmetleri sağlayan Koç Grubu'na ne kadar teşekkür etsek azdır. Her zaman dayanışma içinde oldular. En son İstanbul'da teşekkür ziyaretine gittiğimde, bana 'Başkan, bir talebiniz var mı' diye sordular. Ben de, 'Siz gençleri seviyorsunuz, ancak Adıyaman'daki gençlerimizin ders çalışabilecekleri alanlar çok kısıtlı. Eğer bir kütüphane yaparsanız size şükran borçlu oluruz' dedim. Bu talebimizi değerlendireceklerini söylediler. Geçtiğimiz hafta bizimle temasa geçerek bu projeye sıcak baktıklarını ve hayata geçireceklerini belirttiler. Kütüphaneye de 'Atatürk Kütüphanesi' adını vermek istediklerini ilettiler. Biz de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Adıyaman'da bir kütüphanede yaşatılmasından büyük mutluluk duyacağımızı ifade ettik."

Gençler için yeni çalışma alanları

Başkan Tutdere, kütüphanenin yeni belediye binasının yanında inşa edileceğini belirterek, gençlerin eğitimine katkı sunmak için belediye olarak çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. Tutdere, "Belediye olarak daha önce Ali Yılmaz Taziye Evi'ni kütüphaneye dönüştürdük ve çocuklarımız burada ders çalışıyor. Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nin alt katını da bir kütüphane olarak düzenliyoruz. Ayrıca Altınşehir'de, üniversitenin karşısındaki gençlik merkezi önünde bir kütüphane projemiz bulunuyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman'da gençlerimiz için çok daha elverişli çalışma alanları oluşturacağız" diye konuştu.