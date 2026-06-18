Abdurrahman Tutdere'den "Aziz İhsan Aktaş Davası" Açıklaması: Savaş Çetinkaya'nın Geçmişini Dosyaya Sunduk

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Aziz İhsan Aktaş" davasına ilişkin yaptığı açıklamada, hakkındaki iddialara dayanak gösterilen beyanların sahibi Savaş Çetinkaya'nın daha önce 351 yıl ceza aldığını dosyaya da ibraz ettiğini hatırlatarak, "Bu şekilde mahkum olmuş ya da yargılanmış bir şahsın beyanının, tek başına bir belediye başkanı ya da vatandaşın yargılanması için yeterli olmadığını düşünüyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına "rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği" iddiasıyla, 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapmıştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tutdere, hakkındaki iddialara dayanak gösterilen beyanların sahibi Savaş Çetinkaya hakkında açık kaynak araştırması yaptığını belirtti.

Çetinkaya'nın daha önce İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını, 351 yıl ceza aldığını dosyaya ibraz ettiğini hatırlatan Tutdere, "Bu şekilde mahkum olmuş ya da yargılanmış bir şahsın beyanının tek başına bir belediye başkanı ya da bir vatandaşın yargılanması için tek başına yeterli olmadığını düşünüyorum" dedi.

Tutdere, Adıyaman'ın yaralı bir şehir olduğunu, bir deprem kenti olduğunu vurgulayarak, Adıyaman Belediye Başkanı olarak İstanbul ile "Aziz İhsan Aktaş" dosyasıyla hiç alakalarının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama ne olursa olsun, bireysel olarak hukuka ve adalete inanan bir insanım. Bu yanlışlığın, bu hatanın mahkemeden ve vicdanından döneceğine inanıyorum. Çünkü bu soruşturma ilk başladığında zaten kamuoyunun vicdanında, tüm Türkiye'nin vicdanında büyük bir rahatsızlık yarattı. Bu zor koşullarda olan bu kentin belediye başkanına dönük böyle bir soyut ithamla suçlanıyor olmamız ve bugün burada bulunmamız gerçekten Adıyaman halkını ve bizleri mağdur etmiştir. Bu mağduriyetimizin mahkeme tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Adıyaman halkının ve deprem yaşamış Adıyamanlı çocukların, kadınların onurunu ve şerefini korumak da mahkemenin omuzlarındadır."