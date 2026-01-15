Adıyaman Belediyesi'nden 213 Çocuğa Kıyafet ve Gıda Desteği

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri, depremzede 213 çocuğa kışlık kıyafet ve gıda desteği veriyor.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü, kentteki dezavantajlı gruplara ve depremzede ailelere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında depremde yakınlarını kaybeden ve maddi imkanları kısıtlı olan çocuklar için harekete geçti. Proje kapsamında belirlenen 213 çocuk için yaş ve ihtiyaç durumlarına göre özel olarak hazırlanan paketlerin dağıtımı başladı.

Belediye ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda oluşturulan listeler doğrultusunda çocukların kışı daha rahat geçirmesi için kışlık mont ve botun yanı sıra ailelerin mutfak giderlerine destek olacak gıda kolileri hazırlandı. Yardım paketleri, belediye personeli tarafından ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

"Sosyal destek projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Belediye çalışmalarının merkezinde çocukların yer aldığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Depremin en derin izlerini ne yazık ki en çok çocuklarımızın yüreğinde hissediyoruz. Özellikle bu süreçte yakınlarını kaybeden ve ekonomik zorluklarla mücadele eden evlatlarımızın yanında olmak bizim hem insani hem de kurumsal sorumluluğumuzdur. Hiçbir çocuğumuzun soğuk kış günlerinde üşümesine, kendisini yalnız hissetmesine gönlümüz razı gelmez. Adıyaman Belediyesi olarak, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına sosyal destek projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.