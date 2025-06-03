Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'ne Teknolojik Destek

(ADIYAMAN) - Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'ne (AKEM) son teknoloji 15 adet akıllı tahta, çok fonksiyonlu fotokopi ve laminasyon makinesi bağışladı.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nun desteğiyle, Nemrut Rotary Kulübü ve Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, AKEM'de üniversite ve konservatuvara hazırlanan öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflara 15 adet son teknoloji akıllı tahta kazandırıldı. Sınav materyallerinin hazırlanmasında kolaylık sağlayacak çok fonksiyonlu bir fotokopi makinesi ve laminasyon cihazı da merkeze teslim edildi.

AKEM'de düzenlenen teslim törenine Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin yanı sıra Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Mert Korur, Bölge Sekreteri Kemal Nas, Altın İğne Proje Koordinatörü Nilgün Tiyanşan, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı ve Proje Koordinatörü Ferit Binzet katıldı.

Başkan yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri, AKEM'e sağlanan katkı dolayısıyla Rotary yetkililerine teşekkür ederken; Rotary temsilcileri ise 6 Şubat depremlerinden bu yana sürdürdükleri eğitim ve sosyal destek projeleriyle her zaman Adıyaman'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Teknolojik cihazlar öğrencilerin sınav sürecine katkı sağlayacak

Üniversiteye hazırlık kursları ve konservatuar kurslarında eğitim gören yaklaşık 700 öğrencinin bulunduğu AKEM'de proje kapsamında sağlanan teknolojik ekipmanlar, sınıflarda daha verimli ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturulmasına katkı sunarken, öğrencilerin dijital araçlara erişimini de kolaylaştıracak.