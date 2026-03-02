Adıyaman Belediyesi'nden "Deprem Haftası"Na Özel Ödüllü Resim Yarışması

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında çocuklarda deprem bilinci ve güvenli yaşam kültürünü güçlendirmek amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Adıyaman Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek resim yarışması, ilkokul 1–4. sınıflar ile ortaokul 5–8. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak. Öğrenciler, deprem bilinci ve güvenli yaşam temalı eserlerini 35x50 santimetre ölçülerindeki resim kağıdına, serbest teknikle hazırlayabilecek. Her öğrenci yarışmaya tek eserle katılabilecek.

Dereceye girenlere bisiklet ve tablet verilecek

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Buna göre, yarışmada birinci olan öğrencilere bisiklet ve afet çantası, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise tablet ve afet çantası hediye edilecek.

Eserlerin arka kısmına öğrenci bilgileri yazılacak; okullar ise kendi değerlendirmelerini yaptıktan sonra seçtikleri ilk üç eseri Adıyaman Belediyesi'ne teslim edecek. Yarışmaya katılacak eserlerin son teslim tarihi 5 Mart 2026 olarak belirlenirken, eserler Adıyaman Belediyesi (Valilik Binası) 1. Kat-Afet Risk Yönetim Odası'na teslim edilecek.

Resim yarışmasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların deprem bilinciyle yetişmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın eserleri bizlere umut olacak"

"'Deprem Haftası' vesilesiyle çocuklarımızın gözünden güvenli bir yaşamı, afet bilincini ve umut dolu yarınlarımızı görmek amacıyla anlamlı bir resim yarışması başlatıyoruz. 6 Şubat'ı yaşamış bir şehir olarak biliyoruz ki; afetlere karşı bilinçli olmak hayati bir sorumluluktur. Bu bilinci en güçlü şekilde geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte büyütmek istiyoruz. Yavrularımızın el emeği, göz nuru eserleri bizlere umut olacak; aynı zamanda güvenli bir şehir idealimizi daha da güçlendirecek. Şehrimizin yarınlarını el birliğiyle, bilinçle ve sevgiyle kurmak için tüm evlatlarımızı hayallerini tuvale yansıtmaya ve bu anlamlı heyecana ortak olmaya davet ediyorum."