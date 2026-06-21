Adıyaman Belediyesi, Yeni Hizmet Binasına Taşınmak İçin Gün Sayıyor

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinde ana hizmet binası yıkılan ve ek binası ağır hasar alan Adıyaman Belediyesi, modern ve depreme dayanıklı yeni hizmet binasının yapımında sona yaklaştı. Uzun süredir konteynerlerde zorlu şartlar altında hizmet veren belediye, kısa süre içinde yeni yerinde vatandaşa daha konforlu hizmet verecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip bina inşaatında incelemelerde bulundu. Teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Tutdere, kentin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde belediye personelinin konteynerlerde ve kısıtlı fiziki koşullarda dahi büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Binaların kısa sürede tamamlanmasıyla vatandaşın daha konforlu hizmet alacağını kaydeden Başkan Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"VATANDAŞLARIMIZIN ALDIĞI HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ"

"6 Şubat depremlerinde hizmet binası yıkılan belediyemizin ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde, konteynerlerde ve kısıtlı fiziki koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma arkadaşlarımızın halkımıza daha iyi koşullarda hizmet vermesini sağlamak ve vatandaşlarımızın aldığı hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerekli adımları attık. Hem ana hizmet binamızın hem de şu anda içerisinde bulunduğumuz ek hizmet binamızın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor."

"MODERN VE DEPREME DAYANIKLI YAPISIYLA HİZMET VERECEK"

Yeni binanın kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçeceğini müjdeleyen Tutdere, "3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binamız, modern ve depreme dayanıklı yapısıyla halkımıza hizmet verecek. Kısa süre içerisinde bu binamızın inşaat çalışmalarını tamamlayacağız. Personelimizin daha verimli çalışabileceği, vatandaşlarımızın ise daha konforlu ve kaliteli hizmet alacağı bu yapıyı en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. İşimizi hem sahada hem sokakta, şehrimizin dört bir yanında büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bu önemli yatırımların kentimizin geleceğine ve Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tutdere, hizmet binalarının yapımında büyük emek sarf eden teknik ekibe, mühendislere ve tüm saha çalışanlarına teşekkür etti.